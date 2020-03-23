أبو الغيط: الأمن القومي العربي لا يتجزأ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الأحد، رسالةً هنأ فيها الأمة العربية بالعيد الماسي للجامعة، ومرور خمسة وسبعين عاماً، على تأسيسها في 22 مارس/آذار 1945.

وأضاف أبو الغيط أن الجامعة العربية قطعت رحلة طويلة من التحديات، ومن الإنجازات والإخفاقات، وعبّرت عن صوت العرب الجماعي، وجسدت دفاعهم عن قضاياهم ومقدراتهم، ماوسعهم جهدهم، وفي ضوء مُعطيات زمانهم، مشدداً على أن الجامعة لا تُعاني أزمة وجود، إذ لم تكن هذه الأمة أحوج إلى هذا البيت الجامع في أي وقتٍ مضى أكثر مما هي الآن، ذلك أن الدولة الوطنية العربية تواجه اليوم تحدياتٍ غير مسبوقة في حدتها وخطورتها، تحدياتٍ تتعلق، في بعض الحالات للأسف، بوحدة ترابها وسيادتها ووجودها ذاته، مُضيفاً أنها تحدياتٌ لن تستطيع الدول العربية مواجهتها فُرادى.

Advertisements

ونبه أبو الغيط «لن يستطيع العرب اللحاق بالعصر وحماية مقدراتهم المادية والبشرية -وهي أكثر مما نتصور- إلا لو اقتنعوا بأن أمنهم القومي هو وحدة واحدة وكلٌ لا يتجزأ، من هُرمز إلى جبل طارق، ومن النيل إلى الجولان».

وأكد أن الدول العربية ما زالت بحاجة إلى مفهوم متطور وشامل للأمن القومي العربي، وأن المسافة بين الطموح والواقع ما زالت كبيرة فيما يتعلق بتحقيق التكامل الاقتصادي، مُشيراً إلى أن إصلاح العمل العربي المشترك مطلوب بل واجب، شريطة أن يكون هذا الإصلاح بمنطق البناء لا الهدم، وبهدف تطوير ما هو قائم وليس تبديده، خاصة أن أحداً لا يملك برنامجاً بديلًا لما توفره الجامعة، بمجالسها ومنظماتها المتخصصة، من آليات وأدوات للتنسيق والتعاون بين الدول العربية.

وفي سياقٍ متصل، أشار مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى أن أبو الغيط اغتنم فرصة العيد الماسي للجامعة، وأطلق مناشدة بإسكات المدافع ووقف الصراعات على كافة الجبهات العربية المشتعلة، في سوريا واليمن وليبيا.