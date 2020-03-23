أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عدنان عكاشة، عبد الرحمن سعيد

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس الأحد، هطول أمطار مختلفة الشدة مصحوبة برعد وبرق نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا تعمق تدريجياً وينتهي اليوم الاثنين، وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة 38.3 درجة مئوية في الطوي.

وناشد المركز الأفراد بتوخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية، بسبب الرياح النشطة السرعة المثيرة للغبار والأتربة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وتوقع المركز توقف هطول الأمطار في الدولة، اليوم الاثنين، فيما توقع أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح ما بين درجتين إلى 5 درجات، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/‏س أحياناً، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

بلغت كمية المياه المجمعة في السدود التي تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى 2.5 مليون متر مكعب.

وتسببت الأمطار في فيضان عدد من السدود منها سد شوكة الرئيسي التابع لإمارة رأس الخيمة.

من جانب آخر، داهم وادي نقب منطقة الفحلين في رأس الخيمة، ليلة أمس الأحد، للمرة الثالثة خلال أشهر محدودة، وحاصر عدداً من الأهالي في منازلهم، واقتحم بعض المساكن، وأدى لانقطاع الكهرباء عن المنطقة، فيما بذلت الجهات المختصة جهوداً حثيثة ومتواصلة لتأمين الأهالي المتضررين ونقلهم وتأمين ممتلكاتهم.

وبلغت كمية المياه المجمعة في السدود التي تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى 2.5 مليون متر مكعب. وتسببت الأمطار في فيضان عدد من السدود منها سد شوكة الرئيسي التابع لإمارة رأس الخيمة.



سحب المركبات المتعطلة بسبب الأمطار مجاناً



في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وبما ينسجم مع رؤية القيادة لتعزيز التلاحم الاجتماعي في ظل التحديات التي فرضها فيروس كورونا، أعلنت شركة الإمارات للمزادات عن إطلاق مبادرة سحب المركبات المتعطلة من الطرق مجاناً نتيجة للظروف الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك تأكيداً على تسخير جميع إمكانياتها لدعم قدرات المجتمع حتى يتجاوز الظروف الراهنة.