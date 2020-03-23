مجلس «الاتحادية للرقابة النووية» يطلع على مستجدات محطة براكة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه «عن بعد»؛ حيث استعرض مستجدات الخطة التشغيلية والمبادرات لهذا العام.

ناقش أعضاء المجلس توجيهات الحكومة فيما يتعلق باتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، ودعت الهيئة عملاءها من المرخصين إلى استخدام خدماتها الذكية المتوفرة على موقعها الإلكتروني؛ لإتمام المعاملات بسهولة، كما دعت موظفيها للعمل عن بعد استجابة لتوجيهات الحكومة، ولضمان استمرارية العمل.

واطلع المجلس على آخر المستجدات الخاصة بالوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية؛ حيث تمت مناقشة دور الهيئة الرقابي وبرنامج التفتيش الذي تقوم به الهيئة أثناء مرحلة الاستعدادات للتشغيل للوحدة الأولى؛ لضمان تحقيق المتطلبات الرقابية كافة. وأصدرت الهيئة الشهر الماضي رخصة التشغيل للوحدة الأولى لمدة 60 عاماً، وتقوم بعمليات تفتيشية على مدار الساعة، من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة، وإرسال مفتشين آخرين؛ لضمان إتمام عمليات الاستعداد وفقاً للمتطلبات الرقابية.

ومن ناحية أخرى، ناقش مجلس الإدارة خطة تعاون الهيئة لعام 2020؛ حيث تهدف الهيئة إلى توسيع نطاق تعاونها الوطني والدولي مع المنظمات والجهات الرقابية في الدول الأخرى في مجالات تبادل المعرفة والخبرات في الأبحاث والدراسات، وبناء الكوادر الإماراتية، وتعزيز التزام دولة الإمارات لضمان أمن وأمان وسلمية الأنشطة النووية.

واستعرض المجلس مشاريع التعاون المزمع تنفيذها مع المفوضية الدولية للوقاية من الإشعاع، التي تعد إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تعمل على تقديم توصيات تتعلق بالوقاية من الإشعاع.

وتشمل المشاريع، التي تغطي الفترة من 2021 لغاية 2024، مجالات مختلفة مثل المشاركة في المؤتمرات العلمية، واستضافة أسبوع الوقاية من الإشعاع، وأيضاً دعم أنشطة الأبحاث والدراسات.