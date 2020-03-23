مواطن يضع ستة منازل تحت تصرف الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أعلن المواطن طارق يهمور الحبسي، من رأس الخيمة، أمس الأحد، وضع 5 مساكن من ملكه الخاص، بجانب منزل جديد لأسرته، تحت الإنشاء حالياً، تحت تصرف الدولة، لاستخدامها لأغراض الحجر الصحي، دعماً لجهود الدولة في الوقاية من فيروس كورونا، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.

وأكد الحبسي أن مبادرته واجب ديني، ووطني، وإنساني، في ظل الظروف الراهنة، وأضاف: «مالنا وحالنا تحت تصرف الدولة».

وأكد أهمية تكاتف الجميع، والالتفاف حول الدولة، وقيادتنا الرشيدة، لتجاوز هذه المرحلة الحساسة.