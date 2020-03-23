مجموعة «ثومبي» تدعم مبادرات الحكومة لمواجهة الأزمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «ثومبي» جاهزيتها، لدعم مبادرات حكومة الإمارات في مواجهتها لأزمة فيروس «كورونا» حيث بدأت أنشطة التعليم الطبي والبحث والرعاية الصحية في المجموعة بتنفيذ عدّة خطوات عبر هيئاتها في مختلف الإمارات.

وأوضحت المجموعة أن الإجراءات تتضمن تسخير التكنولوجيا واحتياطات السلامة وبرامج التوعية والتدريب وتعزيز الثقة، إضافة إلى التخفيضات على أسعار العلاجات والفحوص والمواد الصيدلانية الأساسية، كما طبقت جامعة الخليج الطبية برنامج التعلم عن بعد لضمان سير الدورة الدراسية وشملت بدعمها جميع الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجموعة برئاسة الدكتور ثومبي محيي الدين، رئيس مجموعة ثومبي، والدكتور الدكتور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية، وعدد من المديرين.

وأكد الدكتور ثومبي محيي الدين، أنّ الإجراءات التي تتخذها المجموعة لدعم سياسات حكومة الإمارات، موضحاً: «تبذل مجموعتنا التي تتحلى بالمسؤولية جهوداً مخلصة لتعزيز الثقة ونشر الوعي بين موظفينا وعملائنا والشركات الأخرى، ليكونوا بذلك أكثر جاهزية للقيام بما يضمن سلامتهم ويدعم مواجهة هذه الجائحة العالمية، مع استمرار تطور الوضع الراهن».

وخصصت مشافي المجموعة أسرّة خاصة لتلبية متطلبات وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية وجاهزة تحت أي ظرف، كما زودت المجموعة وزارة الصحة بالممرضات والمساعدة المدربة والمطلوبة لتلبية أي احتياجات طارئة وضرورية.

كما أعلنت المجموعة التحضير لإيصال الأدوية إلى المنزل، وعن تخفيضات على سعر المواد الأساسية مثل معقمات الأيدي. إضافة إلى أن المختبرات سوف تقوم بعمل التحاليل وأخذ العينات من المنزل، وذلك لتجنب قدوم الناس إلى المشافي، منوهة بتخفيض أسعار الاختبارات العامة الأساسية، كما تقوم المستشفيات بمجموعة من النشاطات لنشر الوعي، حيث بدأت بتوفير استشارات عن بُعد للمرضى لتمكّنهم من الحصول على العلاج المناسب من المنزل.