بغداد تستعيد آلاف القطع الأثرية المهربة إلى الخارج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أمس الأحد، عن استعادة العراق آلاف القطع الأثرية المهربة إلى الخارج.

وقال الصحاف ل «روسيا اليوم»، «عملت الوزارة على استعادة الآثار العراقية المهربة، بينها قطعة أثرية ثمينة (كودورو) تعود لزمن الملك (نبوخذ نصر الأول 3200 ق.م)»، موضحاً أنه تمت إعادتها من بريطانيا إلى العراق. وأضاف الصحاف: «تم استرداد 10 قطع أثرية عبارة عن أختام أسطوانية بابلية، واستلام القطع الأثرية البالغ عددها نحو 1376 قطعة من الأردن، بعد أن قامت الأجهزة المعنية في الأردن بضبطها في المراكز الحدودية إثر محاولات تهريبها لخارج العراق».

وأشار الصحاف إلى أن «السفارة العراقية في لندن وقعت اتفاق تسلیم 5381 قطعة أثرية مع جامعة كورنيل، كما تتفاوض السفارة العراقية في تركيا لإعادة قطع أثرية، وإثنوغرافية».