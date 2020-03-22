دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يشير إلى ابل لن تغير جدولها الزمني للإعلان عن هواتف iPhone 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير نشر من صحيفة بلومبرغ على أن شركة ابل لن تغير جدولها الزمني للإعلان عن الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون.

توقع الكثير من المحللين أن تغير ابل خططها للإعلان عن الإصدارات الجديدة من هواتف iPhones 5G في خريف هذا العام، بشكل خاص مع تفشي فيروس كورونا وتأخر سلسلة التوريد التي تنطلق من الصين، إلا أن ابل بدأت بحل مشاكل سلسلة التوريد الخاصة بها مؤخراً.

رغم توقعات الكثير من محللي السوق بتأجيل ابل موعد مؤتمرها وتغيير جدولها الزمني للإعلان عن هواتف iPhones 5G، إلا أن تقرير جديد جاء من بلومبرغ أكد على أن ابل مستمرة في خططها وجدولها الزمني دون أي تغيير، لذا ستقدم ابل الإصدارات الجديدة في خريف هذا العام.

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من جانب أخر أشار تقرير بلومبرع إلى أن ابل ستقدم الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون في خريف هذا العام، بينما تبدأ الإنتاج الضخم في شهر مايو.

ولقد واجهت ابل تأخير في تكوينات هواتف الأيفون القادمة من الصين خلال الشهر الماضي، وهو السبب في إتجاه آراء المحللين إلى تأخير إطلاق سلسلة iPhone 12، إلا أن التوقعات تشير من جديد إلى أن إنتاج ابل سيعود بكامل طاقته في نهاية شهر مارس، لتقدم هواتفها في خريف هذا العام وفقاً لخططها السابقة.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يشير إلى ابل لن تغير جدولها الزمني للإعلان عن هواتف iPhone 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.