دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شحنات الهواتف الذكية تتراجع بنسبة 38% في فبراير 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير نشر مؤخراً عن تراجع شحنات الهواتف الذكية في الأسواق العالمية بنسبة 38% خلال شهر فبراير من عام 2020، وذلك كنتيجة لتفشي فيروس كورونا.

أصدرت Strategy Analytics تقريرها الأخير الذي رصد شحنات الهواتف الذكية في الأسواق العالمية خلال شهر فبراير، والذي شهد تراجع ملحوظ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وصلت شحنات الهواتف الذكية في الأسواق العالمية 61.8 مليون وحدة خلال شهر فبراير الماضي، أي بإنخفاض سنوي بنسبة 38%، حيث وصلت شحنات الهواتف في شهر فبراير من عام 2019 إلى 99.2 مليون وحدة.

ويعود ذلك إلى إستحواذ السوق الصيني على إنتاج أغلب الهواتف الذكية للشركات المصنعة للهاتف، ومع تراجع إنتاج الصين بعد غلق الكثير من المنشآت الصناعية أثناء إنتشار فيروس كورونا، تعطلت سلسلة التوريدات الخاصة بالكثير من الشركات المصنعة للهاتف، هذا إلى جانب تراجع الكثير من المستخدمين عن شراء الأجهزة والهواتف الذكية.

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كما يشير تقرير Strategy Analytics إلى أن المخاوف المتصاعدة من الفيروسات أدى إلى تراجع الكثير من المستخدمين في السوق الأوروبي وسوق أمريكا الشمالية وأسواق أخرى عن شراء الأجهزة والهواتف الذكية.

أيضاً يشير التقرير إلى أن الشركات ستلجأ إلى إطلاق الكثير من العروض للشراء والتخفيضات على أسعار الأجهزة لتدعم تنشيط حركة البيع خلال الفترة القادمة، وذلك لتفادي خسائر أكبر في سوق الهواتف والأجهزة الذكية.

المصدر

هذا الموضوع شحنات الهواتف الذكية تتراجع بنسبة 38% في فبراير 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.