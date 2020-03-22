شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق حضور المصلين للصلاة بالمسجد الأقصى اعتبارا من فجر الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الفلسطيني، قرر تعليق حضور المصلين للصلاة بالمسجد الأقصى اعتبارا من فجر الاثنين. كان مستوطنون،إقتحموا ساحات المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال الاسرائيلى رغم تحذيرات ضرورة منع التجمعات في كل دول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وعرضت وكالة شهاب الفلسطينية، منذ قليل، فيديو اقتحام مستوطنين إسرائيليين، ساحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في حين لم يوجدأى مصلين بالمسجد تنفيذا لقرارات منع الصلاة في المسجد خوفا من عدوى كورونا.

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