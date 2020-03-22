شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السودانى: خطة مواجهة كورونا تتطلب 76 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، إن وزارته حددت مبلغ 76 مليون دولار للتصدى لوباء فيروس كورونا، لافتا إلى أن الدعم الذى قدمته قوى مجتمعية، سيساهم كثيرا فى توفير هذا المبلغ، ونُظم اليوم فى الخرطوم لقاء لهذا الغرض، ضم اتحاد أصحاب العمل ورجال المال والأعمال وشركات الاتصالات واتحاد المصارف، بحضور عضوى مجلس السيادة الفريق الركن ابراهيم جابر، وصديق تاور، وعدد من الوزراء.

وأشار وزير الصحة، إلى أن الوزارة ستعمل على توفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للعاملين بالمعابر والمطارات ومواقع الحجر والعزل الصحي، التى ستعينهم على أداء مهامهم وحمايتهم.

من جانبه، أشاد الفريق الركن ابراهيم جابر بالاستجابة السريعة لاتحاد أصحاب العمل ورجال المال والأعمال واتحاد المصارف وشركات الاتصالات وقطاعات الشعب السودانى بالداخل والخارج، لتقديم الدعم لخطة القطاع الصحى للتصدى لفيروس كورونا.

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وأكد مقدرة الشعب السودانى على تجاوز أزمة جائحة كورونا، مشيدا بالدعم الذى قدمته الأطراف المشاركة فى الدعم، والذى بلغ أكثر من 200 مليون جنيه سودانى (الدولار يعادل 55 جنيها فى البنك المركزي) كدفعة أولى، لدعم الخطة الصحية للتصدى للجائحة.

من جانبه، أكد وزير المالية السودانى الدكتور ابراهيم البدوي، أن وزارته وضعت ثلاثة محاور للتصدى للوباء تمثلت فى دعم وزارات الصحة الاتحادية والولائية لاحتواء ومكافحة الوباء، إلى جانب التنسيق بين وزارتى المالية والصحة لمخاطبة منظمات المجتمع الدولى الثنائية والأممية لتلقى الدعم فى هذا الجانب، اضافة إلى التحسب للآثار الاقتصادية المتوقعة فى حال حدوث أى تطور سلبى للجائحة.

من جهته، أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل هاشم مطر، أن الاتحاد سينظم العديد من المبادرات لأصحاب العمل ورجال المال والأعمال والشركات والمؤسسات، من أجل تقديم الدعم الذى يُمكن الدولة من تجاوز أزمة جائحة كورونا.