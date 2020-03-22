شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تجلى دفعة ثانية من مواطنيها فى إيران غداً بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة بمملكة البحرين، أن العمل جارٍ على استكمال إجراءات وصول الدفعة الثانية من المواطنين على متن طائرة مؤجرة من وزارة الصحة، وفق إجراءات محكمة طبياً ومعتمدة دولياً غد الإثنين، وذلك ضمن خطة الإجلاء التي تقوم بها الوزارة للمواطنين المتواجدين في إيران بعد تفعيل عدة إجراءات احترازية إضافية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين المتواجدين في إيران وعائلاتهم، وكذلك صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية، أشار المانع إلى أن الوزارة مستمرة فى جهودها نحو تكثيف كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بإخضاع المواطنين فور وصولهم للفحوصات المختبرية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وبناءً على نتائج الفحوصات سيتم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج وفقاً للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

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لافتا إلى أن وزارة الصحة تواصل تنسيقها المستمر مع الجهات ذات العلاقة لإجلاء المواطنين المتواجدين في إيران مع الحرص على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع القادمين من إيران.

وكانت أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، وفاة مواطنة بحرينية كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تبلغ من العمر 51 عامًا ، ولديها أمراض وظروف صحية كامنة، وذكرت الوزارة - فى بيان لها اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن المواطنة المتوفية كانت تخضع للعلاج والرعاية فى إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبى متخصص بعد عودتها من إيران ضمن خطة الإجلاء، معربةً عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة.

وأوضحت أن الأوضاع الصحية للحالات المصابة مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات، تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.