شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد فى بعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محافظة ديالى أول حالة وفاة مصاب بفيروس كورونا ، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الأحد، عن مصدر طبي قوله - إن رجلا مسنا من أهالى شمال بعقوبة مصاب بمرض كورونا المستجد توفي فى الحجر الصحى، مضيفا أن المصاب دخل الحجر الصحى قبل أسبوع بعد اكتشاف إصابته بمرض كورونا لتلقى العلاج قبل أن يتوفى اليوم.

و كانت الحكومة العراقية، قد أعلنت فى بيان اليوم الأحد إنها مدت أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها حتى يوم 28 مارس فى إطار إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وأضافت أنها قررت أيضا مد العمل بحظر جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد وإليها حتى 28 مارس. وكان حظر التجول الذى فُرض يوم 17 مارس يمنع الأفراد من الانتقال من بغداد وإليها.

وقالت وزارة الصحة اليوم الأحد إنه تم التأكد مما لا يقل عن 230 حالة إصابة بفيروس كورونا فى العراق حتى الآن، وإن 20 شخصا توفوا بسبب الفيروس.