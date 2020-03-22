شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنتزع2.257 لغم زرعتها المليشيا الحوثية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت السعودية عبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثالث من مارس، من انتزاع 2,257 لغمًا منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 321 لغمًا مضادة للدبابات و 1,930 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة.وفق بيان صحفى عن السفارة السعودية بالقاهرة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 154,240 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

Advertisements

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته الإنسانية والإغاثية، في عدد من الدول التى تحتاج إغاثات، والوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة والرفع من معاناتهم، وتحسين مستوى معيشتهم، حيث وزّع المركز أمس, 4,300 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 25,800 فرد، بحسب بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة .

واختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملته الطبية التطوعية السادسة لقسطرة القلب للأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت. وأجرى الفريق الطبي التطوعي على مدى أيام الحملة 93 جراحة، منها 83 حالة لقسطرة القلب و 10حالات قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وجرى خلال الفترة من 6 حتى 12 مارس 2020م ضخ 301,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ338,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 34,614 فردًا.

بدورها واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.