شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : 4.3 مليار دينار بحريني حزمة اقتصادية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت السلطات البحرينية تخصيص 4.3 مليار دينار بحريني حزمة اقتصادية لمواجهة كورونا، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها. كشفت منظمة الصحة العالمية، عن آخر الإحصائيات عن فيروس كورونا، والذى انتشر فى معظم دول العالم، موضحة أن الفيروس أصاب حتى الآن 267013 شخصا وقتل 11201على مستوى العالم.

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