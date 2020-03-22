شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 201 والوفيات 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 201 حالة، وارتفاع حالات الوفاة إلى 17 ، وقالت وزارة الصحة الجزائرية فى بيان لها مساء اليوم الأحد إنه من بين المصابين 110 أشخاص بولاية البليدة (شمال)، أما حالات الوفاة بينها 8 حالات بالبليدة وحالتين ببجاية وخنشلة (شمال شرق).

وكان عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، قد أعلن صباح اليوم الأحد أن بلاده دخلت المرحلة الثالثة من تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أن إعلان قرار الحجر الصحى العام يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقال بن بوزيد فى تصريحات للإذاعة الجزائرية إن "الجزائر دخلت المرحلة الثالثة من تفشى فيروس كورونا، ويتعين علينا أن نحضر أنفسنا للأسوأ، وأخذنا احتياطاتنا منذ البداية".

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وكان وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، قد أعلن فى وقت سابق إن الوضع الحالى مقلق وقرار الحجر الصحى العام من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وكان وزير الصحة الجزائرى، أعلن اليوم الأحد، دخول بلاده المرحلة الثالثة من تفشى كورونا، وفقا لما ذكرته العربية، فى غضون ذلك قررت السلطات المعنية فى دولة الجزائر، إغلاق جميع المطاعم والمقاهى على الفور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، ارتفاع الوفيات فى الجزائر بسبب فيروس كورونا إلى 12 حالة، فيما تم وضع 3328 مواطنا جزائريا رهن الحجر الصحى.