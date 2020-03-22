شكرا لقرائتكم خبر عن عزل مدينة القلعة فى تونس إثر تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت بلدية القلعة التابعة لمعتمدية دوز الشمالية (جنوب شرقى تونس) غلق منافذ المدينة ومنع الدخول والخروج منها باستثناء الحالات القصوى، وذلك بعد الإعلان عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد فى المنطقة قادم من فرنسا، وأكد رئيس بلدية القلعة يونس بن عرفة فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات السريعة، وسيعمل المجلس البلدى بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية على توفير كافة احتياجات المواطنين بالمنطقة مع غلق كافة المحلات التجارية إلى حين متابعة تطور الوضع، مشيرا إلى أن استجابة أهالى المنطقة بالحجر الكلى كبيرة وتصل إلى بنسبة 100%.

من جهة أخرى ذكر راديو موزاييك التونسى أن رئيس بلدية دوز بلقاسم الحامدى دخل فى الحجر الصحى الذاتى صحبة أفراد عائلته بعد تأكد إصابة شقيق زوجته فى منطقة القلعة بفيروس كورونا.

تتجه السلطات التونسية إلى عزل جزيرة جربة السياحية جنوب شرقى البلاد عن باقى المدن وإغلاق الطرق المؤدية إليها، وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة أنها أول بؤرة تفشى لفيروس كورونا المستجد فى البلاد إثر اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بالجزيرة بينها حالة "غير مفسرة" لشخص لم يعد من الخارج ولم يكن على اتصال بالأشخاص المصابين.

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وأكدت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، أن جزيرة جربة هى بؤرة لتفشى فيروس كورونا فى البلاد، موضحة أنها تتقصى عزل المصابين من أجل الحد من انتشار العدوى، معلنة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فى تونس إلى 75 حالة مع تسجيل 3 حالات وفاة.

وكشف وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكى فى تصريح إذاعى اليوم، أن البؤرة التى تم تسجيلها فى منطقة صغيرة من جزيرة جربة من ولاية مدنين تحتوى على 5 أو 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم فى هذه البؤرة تسجيل حالة مؤكدة بالفيروس لكنها "غير مفسرة" حيث أن الشخص المصاب لم يعد من الخارج ولم يكن على اتصال بالأشخاص المصابين.