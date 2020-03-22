بلا مياه نظيفة.. الأمم المتحدة: "كورونا" على أبواب اليمن

اليمن/ الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الأحد، إن توفير مياه نظيفة في اليمن بات ضرورة للوقاية من فيروس كورونا والأوبئة الأخرى.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر حسابها على "تويتر".

وأضافت المفوضية إن أكثر من ثلثي سكان اليمن يحتاج إلى دعم في خدمات المياه.

وأضافت أنه من الضروري توفير مياه نظيفة وآمنة لمنع انتشار أمراض مثل الكوليرا وفيروس كورونا، في البلد الذي يعاني من ويلات الحرب منذ سنوات.

وحتى ظهر الأحد، لم تسجل اليمن أي إصابة بكورونا سواء في مناطق سيطرة القوات الحكومية أو مناطق سيطرة الحوثيين.

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وأضافت المفوضية أن "النازحين في مواقع الاستضافة يقضون يوميا ساعات في جمع المياه".

وفي السياق، قال برنامج الأغذية العالمي إن "المياه النظيفة ضرورة لتحقيق هدف القضاء على الجوع ومنع تفشي الأمراض في اليمن".

وأضاف مغرداً: "لذا، قمنا بدعم المجتمعات المحلية بإعادة بناء 56 خزان مياه و14 بئر و25 بركة مياه".

وتشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.



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