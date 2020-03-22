البحرين تسجل ثاني وفاة بكورونا

المنامة / الاناضول
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا، لمواطنة تبلغ من العمر51 عامًا.
وأوضحت الوزارة في بيان أن المواطنة "كانت تخضع للعلاج في أحد مراكز العزل، بعد عودتها من إيران".
والإثنين الماضي، أعلنت البحرين عن أول وفاة بكورونا لمواطنة تبلغ من العمر 65 عاما.
وسجلت البحرين 332 إصابة بالفيروس حتى الأحد.
وحتى ظهر الأحد، أصاب كورونا أكثر من 319 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 95 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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