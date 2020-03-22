الحكومة الفلسطينية تمنع سكان الضفة من الخروج 14 يوما

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه خلال مقابلة مع رويترز في رام الله يوم 27 يونيو 2019 أمرت الحكومة الفلسطينية يوم الأحد سكان الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأعلن رئيس الوزراء محمد أشتيه القرار عبر التلفزيون وقال ”يُمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم (2000 بتوقيت جرينتش) ... ويُستثنى من هذا القرار المرافق الصحية والعاملين فيها، على أن يبرز بطاقته الشخصية، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة“.

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