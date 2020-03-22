غوغل تطلق وظيفة Transcribe بإصدار أندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق وظيفة Transcribe في إصدار أندرويد من تطبيق ترجمة غوغل Translate خلال الأيام القليلة المقبلة. وبمجرد إضافة الوظيفة الجديدة يتعين على المستخدم النقر على الزر المعني في التطبيق، لتحديد اللغة، التي يجب ترجمة النص منها. وأوضحت الشركة الأمريكية أن تطبيق غوغل Translate سيستمع إلى كل ما يقال باللغة الأجنبية عن طريق ميكروفون الهاتف الذكي، وسيتم إظهار الترجمة كنص في اللغة الأخرى، وتدعم هذه الوظيفة في البداية أي مجموعة من اللغات الثمانية المدعومة الألمانية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والتايلاندية والبرتغالية والروسية والهندية. وتعمل شركة جوجل على تحسين وظيفة Transcribe في المواقف المختلفة بشكل مثالي، ولكي تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد يجب التحدث في غرفة هادئة، وأن يتحدث شخص واحد في كل مرة، وفي الأجواء المتوترة سيحاول التطبيق تقديم أفضل ترجمة ممكنة، إلا أن جودة الترجمة ستتأثر بفعل التوتر والعصبية. ويتضمن تطبيق غوغل وضع المحادثة Conversation Mode، حيث يمكن إجراء المحادثات مع الأشخاص من جميع أنحاء العالم بواسطة هاتف ذكي واحد، دون أية إعاقة بسبب الحواجز اللغوية. ولم تعلن الشركة الأمريكية موعد إطلاق الوظيفة الجديدة في إصدار التطبيق المخصص لأجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام "آي أو إس".

