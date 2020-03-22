لوجيتك تطلق حافظة لوحة مفاتيح لآيباد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

أعلنت شركة لوجيتك عن إطلاق حافظة لوحة مفاتيح جديدة للجهاز اللوحي أبل آيباد بسعر يبلغ 150 يورو. وأوضحت الشركة السويسرية أن الحافظة Combo Touch Keyboard Case الجديدة تأتي مزودة بلوحة تتبع وتتوافق مع الجهاز اللوحي آيباد من الجيل السابع حصرياً. وتشتمل الحافظة الجديدة على العديد من المزايا المتطورة، مثل إضاءة لوحة المفاتيح، كما تدعم لوحة التتبع إيماءات اللمس المتعدد، بالإضافة إلى وجود مجموعة كاملة من الأزرار الوظيفية لجهاز آيباد، والتي يتم بها تفعيل المساعد الصوتي Siri أو الإيقاف المؤقت للموسيقى. وقد قامت شركة لوجيتك بتثبت لوحة المفاتيح في الحافظة، ولكن يمكن خلعها، حتى لا تعيق حركة المستخدم أثناء الرسم على جهاز آيباد بواسطة قلم أبل Pencil.

