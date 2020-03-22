أبل تفرض قيوداً على مبيعات أجهزتها عبر الإنترنت بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

قررت شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل فرض قيود على عدد أجهزة الكمبيوتر اللوحي آيباد والهاتف الذكي آي فون التي يمكن لأي عميل شراؤها عبر الإنترنت خلال الأسبوع الحالي، بسبب المصاعب التي تواجهها الشركة في إنتاج الأجهزة نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-). وكانت الشركة قد قررت في وقت سابق إغلاق جميع متاجرها التقليدية للحد من انتشار الفيروس. وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإنه غير مسموح لأي شخص شراء أكثر من جهازي آي فون أو آي باد من متاجر أبل عبر الإنترنت. ويشمل هذا القيد أجهزة آي فون8 وآيفون8 بلس وآي فون إكس.آر وآيفون 11 وآي فون11 برو وآي فون 11 ماكس، إلى جانب طرز آي باد باب برو الجديدة التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء الماضي. في الوقت نفسه، يمكن للعملاء شراء أي عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر ماك بوك أير أو الكماليات الخاصة بأجهزة أبل. كانت أخر مرة فرضت فيها أبل قيوداً على مبيعات أجهزتها في عام 2007، عندما نفد مخزون أجهزة آيفون الأصلية. وكانت أبل قد حذرت في الشهر الماضي من احتمالات فشلها في تحقيق الإيرادات ربع السنوية المتوقعة بسبب تأثيرات فيروس كورونا المستجد على عملائها ومنشآتها الإنتاجية في الصين التي تعتبر أكبر مركز لإنتاج أجهزة آيفون وأكبر سوق لها في العالم. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أغلقت أبل كل متاجرها في الصين بسبب كورونا، قبل أن تعيد فتحها بعد ذلك مع انحسار مخاطر الفيروس في الصين.

