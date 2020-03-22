خوذ خاصة تساعد مصابين إيطاليين بكورونا على التنفس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

يستخدم الأطباء الإيطاليون، نوعاً خاصاً من الخوذ أثناء علاجهم المرضى المصابين بفيروس كورونا، والذين يحتاجون إلى مساعدة في التنفس. وقد ثبت أن هذه الخوذ الشفافة، تساعد المرضى المصابين على التنفس بشكل أسهل وتحسين فرص بقائهم على قيد الحياة.



عادة ما يتم توصيل جهاز التنفس الصناعي الذي يدعم التنفس عن طريق إدخال الأكسجين إلى الرئتين وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الجسم، بالمريض من خلال قناع وجه خاص متصل بأنبوب يتم وضعه في الفم أو الأنف وأسفل القصبة الهوائية. إلا أن خبراء من جامعة شيكاغو قاموا باختبار هذه الخوذ في عام 2016، ووجدوا أنها أحدثت فرقاً كبيراً للمرضى الذين يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والتي تنجم عن تراكم السوائل في الرئتين ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة. وقام فريق الخبراء بإجراء تجارب على 83 مريضاً، بعد تقسيمهم إلى مجموعتين تم تزويد إحداهما بالخوذ، في حين تم تزويد المجموعة الثانية بالقناع التقليدي. وأظهرت نتائج التجارب بأن الأشخاص الذين استخدموا الخوذة، تمكنوا من التنفس بشكل أفضل وشهدوا تحسناً ملحوظاً في حالتهم الصحية، مقارنة بالأشخاص الذين استخدموا القناع التقليدي.

وقد استفاد الإيطاليون من هذه الخوذ في تخفيف حدة حالات ضيق التنفس لدى الكثير من مرضى كورونا الجديد، ومن المزمع أن يعمم استخدام هذه الخوذ في العديد من البلدان التي يتفشى فيها فيروس كورونا في وقت قريب. يذكر بأن الخوذة، تتميز بمساحتها الواسعة، وشفافيتها وبمقدرتها على منع تسرب الأكسجين، مما يسمح للمرضى بمشاهدة التلفزيون والتحدث والقراءة، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.