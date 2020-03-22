حيلة ذكية لمنع أطفالك من الإفراط في تناول الطعام خلال العزل الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

شاركت امرأة بريطانية فكرتها الذكية لتقليل كمية الوجبات الخفيفة التي يتناولها الأطفال أثناء تواجدهم في المنزل في فترة العزل الصحي. وقالت الأم، التي نشرت المنشور على الفيسبوك، إنها خصصت لكل طفل من أطفالها سلة واحدة، تملؤها في الصباح بكمية كافية من الوجبات الخفيفة. وأضافت: " لكل طفل سلة ملونة خاصة به. في الصباح أضع الوجبات الخفيفة في كل سلة، وعندما تنفذ هذه الوجبات، لا يحصلون على المزيد" وتتألف الوجبات التي تعدها المرأة لأطفالها، من قطعة فاكهة واحدة، ووجبات خفيفة معبأة مسبقاً وزجاجة عصير، وكوباً فارغاً. وذكرت الأم، بأن هذه الطريقة لا تحد فقط من كمية الطعام التي يتناولها الأطفال في المنزل، ولكنها تساعد الآباء أيضاً على تتبع نوعية الوجبات الخفيفة التي يتناولها أطفالهم. وقد لقي المنشور رواجاً كبيراً على فيسبوك، حيث حصل على أكثر من 600 إعجاب، وعبّرت الكثير من الأمهات عن رغبتهن في تجربة هذه الطريقة مع أطفالهن، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

