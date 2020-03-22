دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تنافس بين PS5 وXbox Series X في آداء كرت الشاشة وذاكرة SSD ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد كلاً من سوني ومايكروسوفت للتنافس في سوق الألعاب بمنصات PlayStation 5 وXbox Series X المرتقبة، ولقد إتجهت كلا الشركتين إلى دعم المنصات الجديدة بترقية في كرت الشاشة أو معالجات مخصصة إلى جانب ذاكرة SSD لدعم آداء أكثر كفاءة وسرعة في منصات الألعاب.

كشفت شركة سوني خلال الفترة الماضية عن تفاصيل مواصفات وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5، والتي تأتي بمعالج AMD الذي يرتكز على Zen 2 بثماني من الأنوية وسرعة 3.5GHz، بينما يأتي معالج Zen 2 في وحدة Xbox Series X بثماني من الأنوية وسرعة 3.8GHz، والتي تنحفض إلى 3.6GHz مع تمكينSMT.

وتختلف منصات الألعاب القادمة PlayStation 5 وXbox Series X في ذاكرة SSD وكرت الشاشة، حيث إختارت شركة سوني كرت الشاشة المخصص من AMD والذي يرتكز على RDNA 2 لمنصة PS5، والذي يقدم في وحدة الألعاب قدرة 10.28 تيرافلوب، مع 36 وحدة حوسبة، بتردد 2.23 GHz لكل وحدة.

من جانب أخر تقدم مايكروسوفت كرت الشاشة من AMD الذي يرتكز على RDNA 2 لمنصة Xbox Series X، والذي يقدم قدرة 12 تيرافلوب، مع 52 وحدة حوسبة بتردد 1.825GHz لكل وحدة.

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وتستخدم سوني الترددات المتغيرة في وحدة المعالجة وكرت الشاشة، والتي من شأنها تعزيز السرعة كما في أجهزة الحاسب، إلا أن Mark Cerny رئيس قسم Sony PS5 أكد على أن وحدة التحكم ستلتزم بالطاقة المحددة فيها للحفاظ على مستوى الحرارة في النظام، لذا سيحدد آداء النظام وفقاً للألعاب، حيث تتوقع سوني أن يقدم مطوري الألعاب وحدات حوسبة أقل مع معدل سرعة متغير للحصول على أفضل آداء في منصة PS5.

لذا ستعتمد شركة سوني بشكل أكبر على مطوري الألعاب لتحسين العناوين الجديدة لمقارنة آداء PS5 بوحدة التحكم في الألعاب Xbox Series X.

وتختلف السعة التخزينية في منصات الألعاب المرتقبة PlayStation 5 وXbox Series X، حيث وقع إختيار سوني على ذاكرة SSD سعة 825 جيجا بايت، مع آداء 5.5 جيجا بايت لكل ثانية، بينما يأتي جهاز Xbox Series X بسعة 1 تيرابايت في NVME SSD والتي تدعم آداء أقل يصل إلى 2.4 جيجا بايت في الثانية، لذا من المتوقع أن يختلف وقت التحميل بين منصات الألعاب وفقاً لتحسينات مطوري الألعاب في العناوين الجديدة.

المصدر

هذا الموضوع تنافس بين PS5 وXbox Series X في آداء كرت الشاشة وذاكرة SSD ظهر على التقنية بلا حدود.