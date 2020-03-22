دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ASUS تطلق سماعة الرأس ROG Popular Go المخصصة للألعاب بسعر 282 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة ASUS سماعة الرأس اللاسلكية ROG Popular Go المخصصة للألعاب للبيع في الأسواق بسعر 282 دولار مؤخراً، والتي تأتي بميزة التوافق مع منصات الألعاب المختلفة، مع آداء أكثر كفاءة في دعم المستخدمين.

يتجه الكثير من المستخدمين لإختيار الترفيه بمنصات الألعاب المختلفة في الفترة الأخيرة مع إنتشار فيروس كورونا، ولقد أطلقت ASUS سماعتها اللاسلكية الجديدة ROG Popular Go للأسواق، والتي تأتي كأول سماعة لاسلكية TYPE-C بتردد 2.4GHz.

تتوافق سماعة ROG Popular Go اللاسلكية الجديدة من ASUS مع مختلف منصات الألعاب مثل Switch و PS4 و XBOX إلى جانب أجهزة الحاسب الشخصي.

أيضاً تأتي سماعة ROG Popular Go بميكروفون ثنائي الإتجاهات يعمل بتقنية الذكاء الإصطناعي على خفض الضوضاء، كما تدعم السماعة اللاسلكية تقنية الشحن السريع، وقد أكدت التقارير على أن السماعة تأتي بعمر شحن يصل إلى 25 ساعة، كما يمكن شحن السماعة لفترة 3 ساعات، لتقدم عمر شحن 15 ساعة من التشغيل.

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كما تؤكد ASUS على أن خوارزمية إلغاء الضوضاء في سماعة ROG Popular Go ستعمل على تحديد وإلغاء الضوضاء في البيئة المحيطة بشكل دقيق، حيث يمكن أن تعمل على إلغاء صوت لوحة المفاتيح، والمحادثات في الشاشة الخلفية.

ويصل وزن سماعة ROG Popular Go اللاسلكية إلى 290 جرام، لذا لا تتميز بوزن خفيف، كما تدعم السماعة محول USB-C إلى USB 2.0، وتدعم أيضاً الإتصال بالأجهزة الأخرى عبر كابل 3.5مم، وتدعم صوتيات Hi-res.

المصدر

هذا الموضوع ASUS تطلق سماعة الرأس ROG Popular Go المخصصة للألعاب بسعر 282 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.