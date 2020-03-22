انطلاق رحلة خاصة من بغداد إلى الهند لجلب العراقيين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، أن رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال عادل عبدالمهدي وافق على قيام الخطوط الجوية برحلة خاصة إلى الهند، وأوضحت سلطة الطيران في بيان أوردته قناة " السومرية" الإخبارية العراقية، اليوم، أن الهدف من الرحلة هو لجلب العراقيين من مدينة دلهي.

وأوضحت سلطة الطيران المدني، أن هؤلاء العراقيين كانوا يخضعون لفترة علاجية وإجراء عمليات لهم في مجالات متعددة.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي علقت في وقت سابق الرحلات الجوية في البلاد، باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية.