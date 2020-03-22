شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الماليزي ينتشر في الشوارع لمواجهة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت ماليزيا الجيش لتطبيق قيود تستمر أسبوعين على التنقلات فيما سجلت البلاد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا.

وأعلنت البلاد عن 9 وفيات و1183 إصابة بالفيروس حتى الآن. وسجلت منطقة جنوب شرق آسيا أكثر من 3200 إصابة مؤكدة في المجمل ومن بين البؤر الكبيرة الأخرى للمرض بالمنطقة تايلاند، وإندونيسيا، وسنغافورة والفلبين.

وقال وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب، إن البلاد استدعت الجيش بعد أن واصل البعض تحدي القيود التي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء الماضي. وأضاف: على الرغم من أن الشرطة أعلنت أن نسبة الامتثال للقيود الآن تبلغ 90 % إلا أن 10 % ليست نسبة هينة.

وتابع: من بين الأمور التي ستقوم بها الشرطة والجيش معاً وضع حواجز على الطرق، وبالمثل في الدوريات بمناطق الحضر والريف، والحفاظ على الأمن عند المستشفيات كما ستتولى إدارة المناطق المزدحمة التي قد لا تلتزم بالأوامر كالأسواق.

والتجمع الإسلامي الحاشد الذي استمر أربعة أيام وانعقد في مسجد قرب العاصمة كوالالمبور له علاقة بنسبة 60% من جميع حالات الإصابة بالفيروس في ماليزيا التي تأتي في المركز الثالث في عدد الإصابات بقارة آسيا بعد الصين وكوريا الجنوبية.

وذكرت وزارة الصحة السبت، أنها تتوقع ارتفاع عدد الإصابات هذا الأسبوع بينما تحاول تقفي أثر من لم يخضعوا للفحص ضمن المشاركين في التجمع الذي بدأ يوم 27 فبراير/ شباط وانتهى في الأول من مارس/ آذار.