فرديناند سيلين ينزل الفرنسية من برجها العالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أصدر مركز المحروسة للنشر والمعلومات رواية «رحلة في آخر الليل»، للكاتب الفرنسي فرديناند سيلين (27 مايو/ أيار 1894 - أول يوليو/ تموز 1961)، ترجمة عاصم عبد ربه، وهي الرواية صعبة الترجمة، كما يقول المترجم: «إنني شخصياً أمضيت ليالي بيضاء، أفكر في ما كان يقصده الرجل الذي يفكك اللغة، ويلقي بها في وجه قارئه، مطالباً إياه بأن يشاركه الحيرة، والقلق، والمشاعر المتنازعة، وطنين الأذنين، وشطحات الحمّى».

لم تتوقف صعوبة ترجمة سيلين على اللغة العربية، فقط، فهناك صعوبات كانت تواجه مترجمي اللغة الإنجليزية، وتعود إلى قدرة سيلين على مزج الواقع بالهذيان، وإلى ربط الكوميديا بالبؤس، والمبالغة بالواقع، من دون توقف، عبر الانفعال، حيث يتم دفع القارئ إلى الوجهة المنشودة، وهذا التصوير المحموم للواقع، وتحويل اللغة المحكية إلى صيغة كتابية، يخلق مشكلات كبيرة لمترجم سيلين، مع الحفاظ على الرسالة التي يحملها.

خرج سيلين عن القواعد والخطوط العامة المعروفة لكتابة الرواية، فلم يحفل بالمعايير، ولا اللغة، ولا الحبكة المتفق عليها، ووضع لرواياته بنى جمالية خاصة بها ميّزتها عن غيرها، وأنزل الفرنسية من برجها العاجي، وجعلها تأكل الطعام، وتمشي في الأسواق، وطرح لغة مغايرة تفيض بمصطلحات العامة، واللصوص، والسوقة، لكنها تزخر بابتكارات لفظية مدهشة.

كانت الكتابة بالنسبة إلى سيلين- كما يقول النقاد- موقفاً من الحياة، والبشر، والأفكار، والعلل المرضية الاجتماعية، ولم تكن جمالية فحسب، وظل على موقفه الحازم من اليهود. ظل يراهم حتى آخر لحظة في حياته سبب الحروب بين فرنسا، وألمانيا، ودفع لقاء هذا ثمناً باهظاً من دون أن يتراجع، ومات مريضاً، مطارداً في بلاده، ومع أن سارتر قال إن «سيلين هو روح المجتمع الفرنسي وصوته الحر»، فإن أحداً لم يهاجم سيلين بقدر ما هاجمه: سارتر، وسيمون دو بوفوار، وكامو.

فوضوية

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كانوا يرونه كاتباً يمينياً فوضوياً، لم يتورع عن مناصرة النازي في الثلاثينات، والأربعينات، ومع هذا لا ينكر سارتر أنه تأثر به حين كان يكتب «الغثيان»، كما أن كامو لم يخف أنه تأثر به حين كتب روايته «الغريب»، أما سيمون دو بوفوار فقد كتبت عنه في مذكراتها: «كنا في ذلك الحين نقرأ كل ما يصدر من كتب، أما الكتاب الفرنسي الأكثر قيمة بالنسبة إلينا فقد كان رواية سيلين «رحلة إلى آخر الليل»، حتى إننا كنا نحفظ بعض مقاطعها غيباً».

كان سيلين مؤمناً بأن الحقيقة الوحيدة في العالم هي الموت، ومن ثم يصير هدف الإنسان هو أن ينجو بجلده، والوسائل كلها مشروعة، ليحافظ على بقائه، بما في ذلك أكثر الوسائل خسّة، ولا أخلاقية: «الكذب، والخيانة، والجبن»، ولأننا لم نختر أن نكون ما نحن عليه، ولا كيف أصبحنا عليه، يتعين أن نقبل أنفسنا على علاتها، فاسدين منافقين، ضعفاء، أنانيين، وكاذبين، وفوق هذا جبناء بلا حدود.

وكانت كلمة السر الحقيقية وراء التعتيم المفروض على الرجل، هي اليهود، أو بالأحرى مواقفه من اليهود، فقد تسببت كتاباته التي أصدرها في سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية، بإثارة غضب اللوبي اليهودي المسيطر في فرنسا، فشن عليه حرباً شعواء، ولاحقه قضائياً، وسدّ عليه منافذ النشر، ووصمه بكل ما ليس فيه، فقد جلبت رواياته له مشكلات لا حصر لها، وحتى يومنا هذا لا تزال الرقابة تصادر كتبه.

وتجلى الحصار المقصود على سيلين، وأعماله، والحرب المستمرة ضده، منذ عقود حتى اليوم، في نجاح اللوبي الصهيوني في منع الاحتفال الرسمي بمئوية مولده عام 2011 وعرقلة إعادة الاعتبار له، وقد نجحت الجهود الصهيونية في إرغام وزير الثقافة الفرنسي على إلغاء الطابع الرسمي للاحتفال به، باعتباره علماً من أعلام الثقافة الفرنسية، وثاني أهم روائي في القرن العشرين، لقد اتخذت معاداة السامية مبرراً لمعاملته معاملة المجذومين، فحوصر، وعزل، واستبعد، وأحرق منزله مرتين.

هروب

بعد انهيار النازية اضطر سيلين إلى الهرب من فرنسا، فكانت لعنة إضافية دفعته إلى أن يخترق ألمانيا، متجهاً إلى الدنمارك، حيث أخفى بعض المال تحسباً لساعة ضيق مادي، لكن المنفى لم يرحب به، فزج به إفي السجن الذي خرج منه أكثر اعتلالاً، وهمّاً، لقد أوشك موقفه أن يكلفه حياته، لاتهامه بالعمالة للنازية، ولهتلر، ومعاداة اليهود، ولولا وجوده في الدنمارك، بعد انتصار الحلفاء، لكان مصيره الشنق، وفي هذا يقال إن سيلين رفض الخضوع للإملاءات النازية، ورفض تلقي أي رشوة منهم، ولم يتوان عن إدانتهم، وانتقاد هتلر.

وبعد أن حصل سيلين على عفو فرنسي، باعتباره كان طبيباً، ومحارباً قديماً، ومصاباً في عمليات الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأولى عام 1914 عاد إلى فرنسا مع زوجته لوسيت، وعاش في وطنه عيشة ضنكا، وفي يوم من أيام صيف 1961 كان سيلين يرتعد برداً، رغم حرارة الجو، ناولته زوجته الدواء، وسألته إن كان يريد طبيباً، فأومأ لها بالرفض، وطلب منها أن تكتب لناشره وصديقه «جاليمار»، لتخبره بانتهائه من رواية «ريجودون»، وتطلب منه أن يرسل إليه مقدم العقد، وأن يرفع قيمته، ثم وعدها بأن يكون كتابه القادم عن طريقتها في الرقص، وعندما دخلت عليه لتخبره بإتمام المهمة، وجدت أن العمر لم يمهله ليرد الجميل إليها.