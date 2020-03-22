الارشيف / اخبار الخليج

الأردن يحذر من فيضان سد كفرنجة للمرة الأولى فى تاريخه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحذر من فيضان سد كفرنجة للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الأردن من فيضان المياه فى سد (كفرنجة/عجلون) للمرة الأولى فى تاريخه، خلال الساعات القليلة المقبلة تجاه وادى كفرنجة، ودعا الناطق الإعلامى باسم وزارة المياه والرى الأردنية عمر سلامة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، الأردنيين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مطالبا بضرورة متابعة موقع الوزارة أولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها.. مشددا على أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتعامل مع الأمر.

 

Advertisements

واهاب بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة اولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها .

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يحذر من فيضان سد كفرنجة للمرة الأولى فى تاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا