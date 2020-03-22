شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل نظام العمل عن بعد للموظفين فى إمارة الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة بدولة الإمارات ، تفعيل نظام العمل عن بعد لكافة الموظفين ، يعلن اعتبارا من اليوم ، وذلك بناء على التوجيهات العليا وحرصا على سلامة الجميع ، وفق ما نشرت البيان الإماراتية.

واستثنى القرار الذي أورده تلفزيون الشارقة الموظفين الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل، على أن يتم التناوب بين هؤلاء الموظفين أسبوعيًا وبطاقة وظيفية لا تقل عن 50‎%‎ وفقًا لحاجة العمل .

وشدد القرار على ضرورة عدم تكدس الموظفين في مكان واحد.

Advertisements

وبموجب القرار أيضا يتم منح موظفي الجهات التي تم تعليق عملها مؤقتاً بسبب الإجراءات إجازة خاصة مدفوعة الأجر، كما نص القرار على ضرورة التقليل من العمالة المساعدة ومنحهم اجازة خاصة مدفوعة الأجر.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، أنه بناءً على التوجيهات العليا، وحرصاً على سلامة أفراد المجتمع وموظفي حكومة الشارقة، فقد تقرر أن يتم تطبيق نظام العمل عن بعد لكافة الموظفين باستثناء الموظفين الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل، على أن يتم التناوب بين هؤلاء الموظفين أسبوعيًا وبكادر وظيفي لا يقل عن 50‎%‎ وفقًا لحاجة العمل، مشيراً إلى أن حكومة الشارقة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الحد من الانتشار.

وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية أن هناك حزمة من التعليمات والإرشادات ستصدر لضمان سير العمل بالكفاءة والجودة المطلوبة، إضافة إلى التعليمات والإرشادات الوقائية لمن يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل.

وأكد بن خادم أن حكومة الشارقة حريصة كل الحرص على سلامة الموظفين والمتعاملين على حد سواء، وتسعى لأن تحافظ على استمرارية تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة.