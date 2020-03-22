شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى المغرب وارتفاع الإجمالى لـ 104 حالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المغرب عن ارتفاع أعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 8 حالات جديدة اليوم، ليصل اجمالى الحالات إلى 104، وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة فى المغرب تسجيل 96 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت، ووفاة ثلاثة منها، وأضافت الوزارة فى بيان أن ثلاثة من المصابين بالفيروس تعافوا من المرض.
وناشدت الوزارة المواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والالتزام بحالة الطوارئ الصحية والتى أعلنتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية"، وقرر المغرب منع التنقل بين المدن اعتبارا من منتصف ليلة أمس لمنع انتشار كورونا.
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