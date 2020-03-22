شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يؤكد تضامنه مع العراق فى مواجهة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد الأوروبى تضامنه مع الشعب العراقى فى المرحلة الحرجة التى يمر بها، وهو يواجه أزمات غير مسبوقة.

وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم /الأحد/ - أن "بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء البعثات لديهم الأمل في أن يجرى تشكيل سريع لحكومة قادرة على التصدي العاجل للتحديات في مجالات الصحة والأمن والسياسة والاقتصاد وحقوق الإنسان، والانتشار المقلق لفيروس كورونا المستجد، وعلى الجميع أن يتعاملوا مع هذا التهديد بمنتهى الجدية".

وجدد الاتحاد دعمه الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه وأهمية امتلاك العراق للعملية السياسية الداخلية والإصلاحية للبلاد.. مشددا على دعمه القوي لعمل بعثة الأمم المتحدة بالعراق.

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