"التربية الكويتية": إعداد الخروجيات للمعلمين الوافدين والسماح بمغادرتهم البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتى الدكتور سعود الحربى، القطاع الإدارى والتعليم العام بالوزارة، بتبليغ الإدارات المعنية بإعداد الخروجيات للمعلمين والإداريين الوافدين، للسماح لهم بمغادرة البلاد، مراعاة للضغوط النفسية والاجتماعية وراحتهم بين ذويهم.

وقال الحربي - في تصريح صحفي اليوم /الأحد/ - "إن هذا الإجراء يأتي تقديرا لظروف المعلمين الوافدين النفسية والاجتماعية، ويشمل جميع الجنسيات بلا استثناء الراغبين في المغادرة".

وأوضح أنه بعد تجهيز الخروجيات والانتهاء منها، سيتم تحديد آلية للتسليم وفق إجراءات معينة ستحددها الوزارة لاحقا، على أن يبدأ إعداد الخروجيات بدءا من يوم غد الاثنين، ليتسنى للوزارة وضع آلية التسليم لتجنب الازدحام، التزاما بتعليمات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكد الحرص على مراعاة الحالة النفسية لجميع موظفي الوزارة من المواطنين والوافدين، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتأثيراته السلبية على المواطن والمقيم.

وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي قد أعلن، أمس الأول /الجمعة/، تمديد عطلة المدارس والكليات العامة والخاصة حتى الرابع من شهر أغسطس المقبل.

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