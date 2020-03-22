شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد إصابات كورونا فى فلسطين إلى 59 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) فى فلسطين إلى 59 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، منها 4 فى المحافظات الشمالية، واثنتان فى المحافظات الجنوبية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الأحد/ - "إن المصابين من غزة هما من رجال الدعوة قادمان من باكستان، وكانا تحت الرقابة الصحية، وأعلن اليوم عن إصابتهما".

وأشار إلى أن إصابات الضفة الأربع، سجلت إحداها في مدينة رام الله لشاب خالط مصابا، واثنتان في قرية شقبا لامرأة وابنتها (8 سنوات)، والإصابة الرابعة سجلت في قلنديا لمواطن نقلت إليه الإصابة من زوجته المصابة بالفيروس، والتي ترقد في أحد المستشفيات الإسرائيلية.

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