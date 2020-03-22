العراق.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 20 والإصابات 233

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تسجيل 3 وفيات و19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 20 والإصابات إلى 233.

وقالت الصحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة أجرت فحوصات مخبرية لـ106 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتأكد إصابة 19 منهم بالفيروس".

وأوضحت أن 8 حالات إصابة سجلت في بغداد، و6 في السليمانية (شمال)، و2 في النجف، وواحدة في كل من كربلاء والمثنى (جنوب) وأربيل (شمال).

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وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 وفيات في العاصمة بغداد، فيما تماثل 5 من مرضى الفيروس للشفاء، مبينة أن مجمل الإصابات وصل إلى 233، والوفيات 20، وحالات الشفاء 57.

واتخذ العراق إجراءات تصاعدية للحد من تفشي الفيروس، وصولاً إلى فرض حظر التجوال في جميع محافظات البلاد لمدد تتراوح بين يومين وأسبوع وصولاً إلى إشعار غير مسمى.

كما علقت السلطات دوام المدارس والجامعات، وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد فضلاً عن تعليق كامل للرحلات الجوية.



وكذلك حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا، ألمانيا، قطر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.