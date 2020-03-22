كورونا.. ارتفاع عدد المصابين في المغرب إلى 104

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أعلن المغرب، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 104، عقب تسجيل 8 حالات جديدة، حسب بيان رسمي.

وقال الموقع الرسمي الخاص بفيروس كورونا بالمغرب، إنه "تم تسجيل 8 حالات جديدة مصابة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 104".

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والخميس، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من الجمعة حتى أجل غير مسمى، كوسيلة للسيطرة على فيروس كورونا.

وحتى ظهر الأحد، أصاب كورونا أكثر من 308 آلاف حول العالم، توفي منهم أكثر من 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى 95 ألفا و838.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.