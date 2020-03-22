الحكومة الفلسطينية: 4 إصابات جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 59

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، ابراهيم ملحم، الأحد، عن إصابة أربعة فلسطينيين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) إلى 59 مصابا.
وأوضح ملحم خلال مؤتمر صحفي، أن المصابين من سكان مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ومن بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، نقلت لها العدوى من والدتها.
وذكر أنه تم إجراء فحوصات لـ85 عينة في الضفة الغربية، السبت، وتبين أنها سليمة وغير مصابة.
وفجر الأحد، أعلن عن أول إصابتين في قطاع غزة، لرجلين عادا مؤخرا من باكستان.
وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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