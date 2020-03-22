كورونا.. ارتفاع الوفيات في تونس إلى 3

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تونس، الأحد، إلى 3.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، لإحدى الإذاعات المحلية.

وقال المكي: "إلى حد الآن تم تسجيل وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف أنه "تلقى الخبر عند الساعة الخامسة صباحا (04.00 ت غ)" مؤكدا أن العدد ارتفع بعد تسجيل وفاة مسن في العاصمة (تونس).

والخميس، أعلنت تونس تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، وفق ما صرح به سامي الرقيق، مسؤول مديرية الصحة بولاية سوسة (شرق)، للأناضول.

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وبدأت تونس صباح الأحد، العمل بقرار الحجر الصحي التام في البلاد، حيث يمنع خروج المواطنين من منازلهم إلا لقضاء حاجات أساسية.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت الجمعة، في بيان، أن الحجر الصحي العام الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد، يبدأ العمل به يوم الأحد، ويستمر إلى السبت 4 أبريل/نيسان القادم.

وأوضح البيان أن "المقصود بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات، والمقيمين بالبلاد لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود (باحتياجات المنزل) والعلاج".

والسبت، ارتفع في تونس عدد الإصابات بكورونا إلى 60، عقب تسجيل 6 حالات جديدة، بحسب وزارة الصحة.

وحتى صباح الأحد، أصاب كورونا أكثر من 308 آلاف حول العالم، توفي منهم أكثر من 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى 95 ألفا و829.

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