وصول وفد من "الصحة العالمية" إلى غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

وصل وفد من منظمة الصحة العالمية، الأحد، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمالا)، بعد ساعات من الإعلان عن اكتشاف أول إصابتيْن بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال مصدر أمني فلسطيني، رفض الكشف عن هويته، لوكالة "الخليج 365"، إن "وفدا من منظمة الصحة العالمية، برئاسة مدير مكتبها في فلسطين، جيرالد روكنشواب، وصل قطاع غزة قبل قليل".

وتأتي هذه الزيارة، بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن اكتشاف أول إصابتين، بفيروس كورونا في قطاع غزة، فجر الأحد، ليرتفع عدد المصابين في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية إلى 55، حيث سبق وأن أعلنت الحكومة الفلسطينية عن إصابة 53 شخصا في الضفة الغربية، تعافي 17 منهم.

وحتى صباح الأحد، أصاب كورونا أكثر من 308 آلاف حول العالم، توفي منهم أكثر من 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى 95 ألفا و829.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وإعلان حظر تجول، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.

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