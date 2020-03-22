850 زيارة تفتيشية بلدية وضبط 200 مخالفة بأحد رفيدة

قامت بلدية محافظة أحد رفيدة بما يقارب 850 زيارة تفتيشية في المحافظة والمراكز والقرى تم خلالها ضبط 200 مخالفة وشملت إتلاف 757 كيلو جرام من المواد الغذائية و 250 لتر من المشروبات والسوائل خلال أسبوع واحد فقط.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها البلدية حيث أغلقت ما يقارب من 250 محلاً إحترازياً وتم اغلاق 25 محلاً لمخالفة أصحابها التعليمات ومعالجة 20 بلاغ عبر نظام البلاغات والطوارئ.

وأوضح رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي بأن الاجراءات الاحترازية يتم تطبيقها بدون تهاون وفق التوجيهات الصادر من الجهات العليا التي تتابع الأوضاع والاحداث لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 , كما انه تم تكليف عدد من منسوبي البلدية بالعمل المكتبي والميداني بلغ عددهم 47 موظفاً مع كافة عمال البلدية بدون استثناء .

الجدير بالذكر بان البلدية شاركت في الجانب التوعوي لهذا الوباء عبر رسائل نصية SMS وعبر موقع البلدية على تويتر ar_municpality.