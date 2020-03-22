“الصحة العالمية”: تطوير لقاح كورونا سيستغرق عاماً على الأقل

قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، إن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاماً على الأقل لكنه سيحدث، منوّها بأنه لا يصيب فئة كبار السن فقط وله تأثير كبير في فئة منتصف العمر.

وأضاف المسؤول، أن الخطر هو عودة المرض إلى الانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي؛ مؤكداً ضرورة “البحث الدؤوب عن الإصابات”.