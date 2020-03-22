خلال 24 ساعة.. 129 وفاة بكورونا في إيران

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية الأحد أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفاً أن إجمالي الإصابات بلغ 21638. وقال المتحدث كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي “هناك 1028 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية… وتعافى 7913 شخصا”.

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