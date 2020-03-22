أبل تعلن عن إطلاق تقنية Lidar في الحاسوب اللوحي آيباد برو iPad Pro الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أبل عن إطلاق تقنية Lidar في الحاسوب اللوحي آيباد برو iPad Pro الجديد.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن تقنية Lidar الموجودة بالحاسوب اللوحي آيباد برو، المتوفر بشاشة قياس 11 و12.9 بوصة، تقوم برصد الأشياء المحيطة في نطاق 5 أمتار وقياسها، عند استعمال تطبيقات الواقع المعزز أو تأثيرات الصور.

وتعد تقنية Lidar جزءا من نظام الكاميرا بدقة 4K، الذي يشتمل على عدسة واسعة الزاوية وأخرى واسعة الزاوية للغاية.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب اللوحي الجديد على معالج A12Z Bionic الجديد، وقد قامت الشركة الأمريكية بتوزيع 5 حزم من الميكروفونات في جسم الحاسوب اللوحي "آيباد برو"، وإلى جانب تقنية الواي فاي 6 تتوفر تقنية جيجابت LTE بشكل اختياري، وتعمل شاشة الحاسوب الجديد بمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز.

وفيما يتعلق باستعمال الحاسوب اللوحي الجديد، توفر شركة أبل لوحة المفاتيح Magic Keyboard المغناطيسية والقابلة للطي والمزودة بإضاءة خلفية ولوحة تتبع، وستتوافر كملحق إضافي لجهاز آيباد برو الجديد بدءا من مايو/أيار المقبل.

وأكدت الشركة الأمريكية أن أجهزة آيباد الأخرى، التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس 13.3" ستحصل على دعم للوحة التتبع مع وظيفة التحكم عن طريق الإيماءات بحلول نهاية مارس/آذار الجاري، على غرار ما هو معتاد عند العمل بواسطة أجهزة اللاب توب، التي حصلت على تحديث البرامج إلى الإصدار "آي أو إس 13.4".

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة أبل بتحديث أجهزة ماك بوك آير Air؛ حيث يعمل الموديل المزود بشاشة 13 بوصة بمعالجات إنتل من الجيل العاشر، ومنها معالجات رباعية النوى، علاوة على مضاعفة سعة الذاكرة.

كما تعتمد الحواسيب حاليا على لوحة مفاتيح بآلية مفصلات، وتحل لوحة المفاتيح الجديدة محل لوحة المفاتيح Butterfly المسطحة، التي تسببت في ظهور مشكلات لدى كثير من المستخدمين.