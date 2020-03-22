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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. فيروس كورونا يواصل الانتشار حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
سُجلت أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم منذ بداية انتشار الوباء، بحسب تعداد أعدته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية، الأحد.
وذكرت الوكالة أن ما لا يقلّ عن 300097 شخص أصيبوا بالمرض من بينهم 12895 حالة وفاة في 169 بلداً ومنطقة منذ انتشار المرض، خصوصاً في الصين (81054 إصابة بينها 3261 وفاة) وهي منشأ المرض، وإيطاليا (53578 إصابة) الدولة الأكثر تأثراً بالفيروس مع 4825 وفاة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا العدد لا يعكس الواقع الكامل كون عدد كبير من الدول تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم عناية بالمستشفى.
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