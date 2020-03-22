«موارد الشارقة»: 100% تطبيق العمل عن بعد للوظائف المعتمدة على التقنية و50% لبقية الوظائف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت حكومة الشارقة تفعيل «نظام العمل عن بعد» للموظفين بشكل كامل باستثناء الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل، وذلك في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أنه حرصاً على سلامة أفراد المجتمع وموظفي حكومة الشارقة فقد تقرر أن يتم تطبيق نظام العمل عن بعد لجميع الموظفين باستثناء الموظفين الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل على أن يتم التناوب بينهم أسبوعياً وبكادر وظيفي لا يقل عن 50‎ في المئة‎ وفقاً لحاجة العمل.

وأوضح أن هناك حزمة من التعليمات والإرشادات ستصدر لضمان سير العمل بالكفاءة والجودة المطلوبة، إضافة إلى التعليمات والإرشادات الوقائية لمن يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل، مؤكداً حرص حكومة الشارقة على سلامة الموظفين والمتعاملين على حد سواء وتسعى لأن تحافظ على استمرارية تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة.

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