شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على بريطاني قام ببيع دواء مزيف لعلاج كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة البريطانية إنها اتهمت رجلاً بإنتاج دواء مزيف لعلاج فيروس كورونا، ومحاولة بيعه خارج البلاد.

وألقت الشرطة القبض على فرانك لودلو (59 عاماً)، من وست ساسكس في جنوب إنجلترا الجمعة واتهمته بالاحتيال وحيازة مواد لاستخدامها في هذا الاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني.

ومثل لودلو أمام محكمة في مدينة برايتون وأمرت باستمرار احتجازه حتى يوم 20 إبريل/ نيسان.

جاء اعتقال لودلو بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وبدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في لوس أنجلوس طرداً في 18 مارس/ آذار تم إرساله من المملكة المتحدة واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعلاج فيروس كورونا تم تصنيفها على أنها «علاج مضاد للأمراض». وخلصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن هذا المنتج دواء غير معتمد وأبلغت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.

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