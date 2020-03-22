شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي يستهدف العودة في «يونيو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة صنداي تليجراف، أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يستهدف استئناف المسابقة في أول يونيو/حزيران المقبل، واستكمالها في ستة أسابيع قبل فترة الراحة وانطلاق موسم (2020-2021) في أغسطس/ آب.

وقالت الصحيفة الأحد، إن هذه الخطة المبدئية تمثل «أفضل سيناريو» لتقليص خسائر الأندية التي تواصل دفع رواتب اللاعبين رغم توقف النشاط بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وتوقفت مسابقات كرة القدم الكبيرة في إنجلترا في 13 مارس/ آذار، وأهمها الدوري الممتاز، حتى الرابع من إبريل/ نيسان قبل أن يتم تمديد الإيقاف حتى 30 إبريل/نيسان.

لكن تأجيل بطولة أوروبا 2020 لمدة عام واحد فتح المجال أمام استمرار المسابقات المحلية لفترة أطول بشرط تحسن الوضع الصحي. لكن عقود اللاعبين، التي ينتهي بعضها في آخر يونيو/ حزيران، ربما تمثل مشكلة رغم أن الاتحاد الدولي (الفيفا) قال إنه ينظر في «إعفاءات» محتملة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه وفقاً للخطة الحالية فإنه سيتم استئناف الدوري الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي دون حضور مشجعين. وأضافت أن موسم(2020-2021) من المفترض أن ينطلق في الثامن من أغسطس/ آب.

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