سلطنة عُمان تسجل 3 حالات “كورونا”

سجّلت وزارة الصحة العُمانية ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-۱۹) لعُمانيين مرتبطة بمخالطة قريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة (55) حالة؛ منها سبع عشرة حالة تماثلت للشفاء.

وتهيب “الصحة” بالجميع التقيُّد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة.