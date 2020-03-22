“كورونا” لا يختلف عن “الطاعون”

غزا مرض الطاعون بلاد الشام في عام 18 هجري , حيث توفي جراء هذا المرض أكثر من 25000 ألف مسلم ومن بينهم عدد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام , وهم أبو عبيدة بن الجراح و معاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان و سهيل بن عمرو و ضرار بن الأزور و أبو جندل بن سهيل.

وقد استطاع الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه , من التغلب على هذا المرض وانهائه خلال عدة أيام فقط , حيث أصدر تعليماته للناس بأن يعتزلو الأماكن المزدحمة والتجمعات , والإلتزام بالجلوس بالبيت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ولعل ما يشهده العالم اليوم من تفشي فيروس كورونا ,لا يختلف عن مرض الطاعون , ولعلا ما يمكن عمله في الظروف الحالية، الأخذ بحديث النبي ﷺ حين سُئِل: ما النجاة؟ قال :

‏١- أمسك عليك لسانك (لا للإشاعات)

‏٢- وليسعك بيتك (البقاء في المنزل)

٣- وابْكِ على خطيئتك (الاستغفار والدعاء).